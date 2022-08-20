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هذه حصيلة قتلى الهجوم على فندق بالصومال

Lebanon 24
20-08-2022 | 02:30
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أعلن مسؤول أمني ان ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم شنه متطرفون في حركة الشباب على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.

 

وقال المسؤول محمد عبد القادر إن "القوات الأمنية واصلت تحييد الإرهابيين الذين تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق".

 

وأضاف "تم إنقاذ معظم الأشخاص لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الأقل حتى الآن"، وفقما نقلت "فرانس برس".

 

واقتحم متطرفون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فندق الحياة مساء أمس الجمعة وهم يطلقون أعيرة نارية وقنابل.

 

وبحسب عبد القادر فإن "قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين بينهم أطفال كانوا محاصرين في المبنى".

 

وكان المهاجمون لا يزالون مختبئين في الفندق في ساعة مبكرة من صباح السبت، وسمع أزيز رصاص ودوي انفجارات متقطعة في المنطقة.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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