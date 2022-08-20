حادث مأساوي..إصابات جراء إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة مالمو!

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قضى أحد المصابَين اللذين جُرحا في عملية إطلاق نار وقعت في مركز تجاري في مالمو جنوبي السويد، وفق ما أعلنت الشرطة مساء الجمعة.وكان الهجوم قد أدى إلى جرح رجل وامرأة.وأعلنت الشرطة على موقعها الإلكتروني أن "الرجل قضى متأثرا بجروحه"، مضيفة أن المرأة لا تزال "تتلقى العلاج في المستشفى".وكانت السلطات الصحية المحلية قد أفادت في وقت سابق بأن المرأة بحال خطرة.وأعلنت الشرطة توقيف مراهق يشتبه بأنه مطلق النار، واعتبرت أن العملية "حادث معزول ومرتبط بالأوساط الاجرامية"، مستبعدة الدوافع الارهابية.وفتح شخص النار بشكل عشوائي على الناس الذين كانوا موجودين في المركز التجاري، وفقا لشهادات جمعتها وسائل إعلام محلية ولم تؤكدها الشرطة.وفي تموز كانت كوبنهاغن في الدنمارك، والبعيدة نحو ثلاثين كلم عن مالمو، مسرحا لعملية إطلاق نار في مركز تجاري أودت بثلاثة أشخاص.