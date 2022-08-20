Advertisement

عربي-دولي

حادث مأساوي..إصابات جراء إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة مالمو!

Lebanon 24
20-08-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-982464-637965793536680697.jpg
Doc-P-982464-637965793536680697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضى أحد المصابَين اللذين جُرحا في عملية إطلاق نار وقعت في مركز تجاري في مالمو جنوبي السويد، وفق ما أعلنت الشرطة مساء الجمعة.

وكان الهجوم قد أدى إلى جرح رجل وامرأة.

وأعلنت الشرطة على موقعها الإلكتروني أن "الرجل قضى متأثرا بجروحه"، مضيفة أن المرأة لا تزال "تتلقى العلاج في المستشفى".
Advertisement

وكانت السلطات الصحية المحلية قد أفادت في وقت سابق بأن المرأة بحال خطرة.

وأعلنت الشرطة توقيف مراهق يشتبه بأنه مطلق النار، واعتبرت أن العملية "حادث معزول ومرتبط بالأوساط الاجرامية"، مستبعدة الدوافع الارهابية.

وفتح شخص النار بشكل عشوائي على الناس الذين كانوا موجودين في المركز التجاري، وفقا لشهادات جمعتها وسائل إعلام محلية ولم تؤكدها الشرطة.

وفي تموز كانت كوبنهاغن في الدنمارك، والبعيدة نحو ثلاثين كلم عن مالمو، مسرحا لعملية إطلاق نار في مركز تجاري أودت بثلاثة أشخاص.
(الحرة)
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-08-20
07:30 | 2022-08-20
07:00 | 2022-08-20
06:30 | 2022-08-20
06:07 | 2022-08-20
05:46 | 2022-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website