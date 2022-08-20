الملف النووي... مسؤول أميركي يكشف: الصفقة مع إيران أقرب مما كانت عليه!

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نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN)، عن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية قوله إن "الصفقة مع إيران باتت أقرب مما كانت عليه قبل أسبوعين"، مشيراً إلى أن "طهران تخلت عن أحد "الخطوط الحمراء"، وهو مطلبها بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب".وبينما تتوجه الأنظار نحو واشنطن لمعرفة موقفها النهائي من الردّ الإيراني على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، تحدث المسؤول الأميركي لـ"سي إن إن" عن قرب الاتفاق المحتمل، لكنه قال أيضا إنه "ما زالت هناك بعض نقاط الخلاف".وذكر المسؤول، أن "إيران تطالب بتعويضات إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مرة أخرى".وفيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني، قال المصدر نفسه إن "البيت الأبيض كان حازما خلال المفاوضات بأنه لن يزيل الحرس من قوائم الإرهاب".وأضاف، أن "إيران أسقطت -في ردها على المقترح الأوروبي- مطلبها بإزالة الحرس الثوري من تلك القوائم".وقد علمت الجزيرة من مصادر مطلعة، أن "المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي مع إيران يتضمن 4 مراحل، وفترتين زمنيتين تستغرق كل منهما 60 يوما".وقالت المصادر، إن "اليوم الأول بعد توقيع الاتفاق سيشهد رفع العقوبات عن 17 بنكا و150 مؤسسة اقتصادية، على أن تبدأ إيران من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق بالتراجع التدريجي عن خطواتها النووية".