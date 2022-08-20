أسباب تحتّم على إيران قبول "الاقتراح النووي" الأوروبي

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هناك العديد من الأسباب وراء تردد المسؤولين الإيرانيين بشأن قبول الاقتراح الجديد للاتحاد الأوروبي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، "عبّر المسؤولون المنتمون للفصيل السياسي المهيمن في إيران عن معارضتهم للخطة ورأوا أن وجهة نظرهم مبررة بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018، في الوقت الذي كانت فيه إيران في حالة امتثال كامل. وهم قلقون لأسباب مفهومة من الوثوق بوعود إدارة أميركية أخرى. بالنظر إلى أن التخفيف من العقوبات التي تنص عليها الصفقة يعتمد على أوامر تنفيذية بدلاً من معاهدة يوافق عليها مجلس الشيوخ، إلا أن هناك القليل من الضمانات التي يمكن لفريق الرئيس الأميركي جو بايدن أن يقدمها بشأن التزام أي رئيس أميركي مستقبلي بالصفقة وعدم التراجع عنها. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب على طهران رفض هذه الفرصة، لأن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم إحياؤها ستوفر فوائد مهمة للبلاد، حتى لو كانت لفترة قصيرة".وتابعت الصحيفة، "من خلال صفقة منقحة، ستتمكن إيران من الوصول إلى ما يقدر بنحو 100 مليار دولار من احتياطيات العملة الصعبة، والتي يتم تجميدها حاليًا في البنوك الأجنبية، وستكون قادرة على زيادة صادرات الطاقة بسرعة في وقت يكون فيه العالم في أمس الحاجة إليها. وفقًا لبيجان خاجهبور، المحلل المخضرم للاقتصاد الإيراني، يمكن أن تصل صادرات البلاد من النفط الخام والمكثفات إلى ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميًا - ضعف ما هي عليه الآن - مما يعزز الإيرادات الحكومية بمقدار 65 مليار دولار سنويًا بالأسعار الحالية. سيشعر الشعب الإيراني بالتأثير الفوري وذلك بعد أن تصبح عملتهم الوطنية أقوى وبعد أن تنخفض نسبة التضخم، في حين أن البلاد ستكون قادرة على تجديد صندوق التنمية الوطنية لفترة الحاجة وتجديد البنية التحتية القديمة. ومن شأن تخفيف العقوبات هذا أن يسهل أيضًا المزيد من التجارة والاستثمار الإقليمي، مما يلبي هدف الإدارة الإيرانية الحالية المتمثل في التركيز على الجوار".وأضافت الصحيفة، "على النقيض من ذلك، بدون إحياء صفقة، من المرجح أن تزيد إدارة بايدن جهودها لفرض عقوبات ثانوية على إيران، وملاحقة مهربي النفط والوسطاء في دول مثل الإمارات العربية المتحدة. من المحتمل أيضًا أن تتصاعد التوترات الإقليمية جنبًا إلى جنب مع البرنامج النووي للبلاد، والذي، من حيث قدرة إيران على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح نووي بسرعة، هو الآن في الأساس على وشك الانهيار. نفذت إسرائيل بالفعل اغتيالات لعدة علماء إيرانيين وقامت بإلحاق أضرار بالمنشآت؛ وفي رحلته الأخيرة إلى إسرائيل، هدد بايدن باستخدام القوة العسكرية كملاذ أخير لمنع إيران من صنع قنبلة نووية. إذا قامت إيران بإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، من ناحية أخرى، فإن تكديسها لليورانيوم المخصب سيُبطل، ولن يُسمح لها بالحصول على مواد كافية لسلاح واحد حتى عام 2031. يمكن لصفقة متجددة أيضًا أن توفر الأساس للسعي إلى خليج فارسي خالٍ من الأسلحة النووية يوافق فيه المنافسون الإقليميون، مثل المملكة العربية السعودية، على التخلي عن هذه الأسلحة والعمل على تدابير بناء الثقة بدلاً من ذلك".وبحسب الصحيفة، "من المرجح أن تجدد إيران والمملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية وتتعاونا على تمديد ودعم وقف إطلاق النار في اليمن إذا تم تجنب حدوث أزمة نووية. في غضون ذلك، سيستفيد العراق أيضًا من انخفاض العداء بين إيران وجيرانها العرب. على الرغم من أن إيران تبنت سياسة "نظرة إلى الشرق" في السنوات الأخيرة، جزئيًا للتعويض عن العقوبات الأمريكية والأوروبية، فإن نفوذها مع دول مثل روسيا والصين سيتعزز أيضًا إذا أعادت إحياء الاتفاق النووي، حيث ستكسب المزيد من الخيارات للتجارة والاستثمار. عادةً ما يسعى الأشخاص غير السعداء الى مشاركة مشاكلهم مع الآخرين، لكن هذا ليس سببًا يجعل إيران، التي استندت ثورتها عام 1979 على سياسة الاستقلال عن القوى العظمى، للتضحية بحرية المناورة لمنح مزيد من الراحة لروسيا. بطبيعة الحال، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم إحياؤها ليست الدواء الشافي للعديد من مشاكل البلاد. فهي، على سبيل المثال، لن تجعل الإيرانيين يحبون نظامهم، الذي أصبح أكثر قمعًا وتعصبًا مع دخوله عقده الخامس. ومع ذلك، فإنها ستمنح دولة يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة مساحة للتنفس، وتمكن الحكومة من تقليل بعض الضغوط الاقتصادية التي تدفع السكان إلى الفقر بمعدل سريع. بالإضافة إلى ذلك، إذا رأوا المزيد من الفرص في الداخل، فقد يشعر عدد أقل من الإيرانيين المتعلمين بالحاجة إلى الهجرة".وتابعت الصحيفة، "إن إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة سيفيد أيضًا الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي يتولى منصبه منذ أكثر من عام. لم يحضر رئيسي القمة السنوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، لكن يقال إنه يأمل أن يحضر هذا الخريف. من المؤكد أن مثل هذه الزيارة ستكون مثيرة للجدل، بالنظر إلى سجل رئيسي كمدع عام مرتبط بآلاف عمليات الإعدام في الثمانينيات من القرن الماضي والاتهامات الجديدة باستهداف المعارضين الإيرانيين والمسؤولين الأميركيين السابقين بالاغتيال. ومع ذلك، إذا وافقت إيران على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، فسيكون لدى رئيسي شيء آخر للحديث عنه مع نظرائه الغربيين. في وقت يواجه فيه العالم أزمات متعددة، تمتلك إيران القدرة على نزع فتيل قضية ذات أهمية قصوى للاستقرار الإقليمي وقضية عدم الانتشار. وعلى حكومة رئيسي اغتنام هذه الفرصة قبل أن تزول".