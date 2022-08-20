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ما حقيقة تعرّض قاعدة أميركية في الكويت لهجوم بطائرات مُسيرة؟

Lebanon 24
20-08-2022 | 02:46
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نفى مصدر في وزارة الخارجية الاميركية تعرّض قاعدة علي السالم الجوية في الكويت لأي هجوم او اعتداء.
 
وأشار المصدر إلى أنه "لا صحة لما أعلنه فصيل تشكيل الوارثين في المقاومة الإسلامية العراقيّة عن استهداف القاعدة الأميركية في الكويت يوم 12 الجاري".
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وكان الفصيل نشر بياناً مؤخراً جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم

نتبنى إستهداف قاعدة علي السالم الجوية التي يتواجد فيها العدو الأميركي شمال غرب الكويت بسرب من الطائرات المسيرة "القاصم" واصابة الهدف بدقة عالية في يوم الجمعة الموافق 12/8/2022 في تمام الساعة السادسة والنصف صباحأ مما أدى إلى أضرار جسيمة في قاعدة العدو.

هذا ونجدد عهدنا لقادتنا الشهداء الحاج قاسم سليماني والحاج جمال المهندس إننا سنستهدف كل من شارك وساعد في إغتيالكم، فنحن الوارثين لجهادكم".
 
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