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عربي-دولي
مجدداً.. سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا
Lebanon 24
20-08-2022
|
06:07
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قالت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، إن سفينتين أخريين تنقلان شحنات حبوب غادرتا ميناء تشورنومورسك الأوكراني، مما يرفع العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، إلى 27.
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وقال مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه لتأمين الممر الآمن في بيان إن السفينتين زومروت آنا وإم.في أوشن إس، المصرح لهما بالمغادرة في 20 آب، تحملان على متنهما 6300 طن من زيت عباد الشمس و25 ألف طن من القمح على الترتيب.
وأفادت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية يوم السبت بأن 3 موانئ بدأت في تحميل شحنات أغذية على متن سبع سفن لتسليم 66500 طن من القمح والذرة وزيت عباد الشمس للمستهلكين، وفقما نقلت "رويترز".
وأوضحت الهيئة أن موادا غذائية من أصل أوكراني سيتم تسليمها إلى فرنسا والسودان وتركيا وهولندا.
وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق الموانئ على البحر الأسود - وهو طريق حيوي للشحن - مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في المواد الغذائية في إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي نهاية تموز، تم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.
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