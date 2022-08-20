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عربي-دولي
جديد حرب أوكرانيا.. إسقاط مسيّرة وقتلى بينهم أميركيون
Lebanon 24
20-08-2022
|
06:30
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أعلنت روسيا، يوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة على سطح مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، ومقتل 100 مسلح في خاركيف.
ووفق حاكم سيفاستوبول، فإن الطائرة المسيّرة التي تم إسقاطها، لم تتسبب بأي أضرار.
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وقال الحاكم، إن وحدة المناوبة التابعة للدفاع الجوي للأسطول استهدفت المسيّرة التي كانت في مهمة لمهاجمة مقر الأسطول.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، مقتل 100 مسلح بينهم 20 أميركيا في ضربات جوية على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في خاركيف.
وكان مسؤول روسي، كشف يوم الجمعة، إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق إيفباتوريا غرب شبه جزيرة القرم.
وأكد مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف، عبر قناته على "تيليغرام"، إسقاط روسيا لهدف فوق إيفباتوريا، وفقما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن كريوتشكوف قوله: "من المفترض أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي. القرم محمية".
وكانت وسائل إعلام روسية قد تحدثت عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مضيق كيرتش، والذي يصل البحر الأسود ببحر آزوف، ويفصل شبه جزيرة القرم في الغرب عن شبه جزيرة تامان في الشرق.
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