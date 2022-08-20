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خطوة تبرز بقوة.. هذا ما فعلته روسيا فوق جزيرة القرم

Lebanon 24
20-08-2022 | 07:00
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قال مسؤول روسي، يوم الجمعة، إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق إيفباتوريا غرب شبه جزيرة القرم.

وأكد مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف، عبر قناته على "تيليغرام"، إسقاط روسيا لهدف فوق إيفباتوريا، وفقما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
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ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن كريوتشكوف قوله: "من المفترض أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي. القرم محمية".

وكانت وسائل إعلام روسية قد تحدثت عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مضيق كيرتش، والذي يصل البحر الأسود ببحر آزوف، ويفصل شبه جزيرة القرم في الغرب عن شبه جزيرة تامان في الشرق.

وجاء الإعلان الروسي عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي في القرم، بعدما قال مسؤول غربي، يوم الجمعة، إن انفجارات وقعت هذا الشهر في قاعدة ساكي الجوية بالقرم، أدت إلى خروج أكثر من نصف الطائرات الحربية التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود من الخدمة.

ووقعت عدة انفجارات في التاسع من آب في القاعدة الجوية القريبة من نوفوفيدوريفكا على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014.

وأفاد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بأن أوكرانيا تحقق حاليا وبشكل مستمر "تأثيرات فاعلة" في العمق خلف الخطوط الروسية وهو أمر له تأثير ملموس على الدعم اللوجستي الروسي و"تأثير نفسي كبير على القيادة الروسية".

وتابع: "تقييمنا حاليا هو أن الأحداث التي وقعت في قاعدة ساكي الجوية في التاسع من أغسطس أخرجت أكثر من نصف المقاتلات التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود من الخدمة"، بحسب ما نقلت "رويترز".
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