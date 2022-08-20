مسؤول في الحرس الثوري: أمن إيران هو أمن دول الجوار

قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري إنّ التعاون مع إسرائيل "يهدد و الأمن و الاستقرار في منطقة الخليج".



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وأضاف: "نحاول أن تكون لدينا علاقات أخوية مع جميع دول المنطقة من خلال الحفاظ على الوحدة الإسلامية ، وإن استتباب الأمن في كل المنطقة هو هدفنا". ووفقاً لوكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، فقد قال تنكسيري خلال حفل في مدينة مشهد، إنّ "أمن إيران الإسلامية هو أمن دول الجوار وتعتبر إيران أمن جيرانها من أمنها".وأضاف: "نحاول أن تكون لدينا علاقات أخوية مع جميع دول المنطقة من خلال الحفاظ على الوحدة الإسلامية ، وإن استتباب الأمن في كل المنطقة هو هدفنا".

وأكمل: "ما يجب معرفته هو أنه حيثما وجد النظام الصهيوني، ساد النهب والفتنة والعدوان".



مع هذا، فقد أشار تنكسيري إلى "الاستعدادات القتالية" للحرس الثوري الإيراني في الوقت الحالي قائلاً: "نحن جاهزون و لايستغرق بدء تنفيذ أي مهمة وعملية للحفاظ على مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية و شعبها البطل إلا بضع دقائق".