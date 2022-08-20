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عربي-دولي
المناورات مستمرّة.. تايوان ترصد طائرات حربية صينية في محيطها
Lebanon 24
20-08-2022
|
07:30
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قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 17 طائرة و 5 سفن صينية تعمل حول تايوان، السبت، مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب الجزيرة.
ولفتت الوزارة إلى أنه جرى رصد 4 طائرات عبرت خط الوسط في مضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين.
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وفي سياق متصل، قال وزير القوات الجوية الأميركية، فرانك كيندال، الجمعة، إن تصرفات الصين حول تايوان تزيد من مستوى المخاطر، لكنه عبر عن أمله في أن يعود سلوك بكين إلى المعايير المحددة من قبل.
وذكر كيندال، متحدثا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، أنه "يشعر بالقلق إزاء برامج التحديث العسكري الصيني وتصرفات بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادي".
وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان إقليما تابعا لأراضيها، مناورات حربية وتدريبات عسكرية حول الجزيرة، هذا الشهر، للتعبير عن غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.
وتقول تايوان إن جمهورية الصين الشعبية لم تحكم الجزيرة من قبل قط، وبالتالي فإن ليس لها الحق في تقرير مستقبلها، والذي لا يمكن أن يقرره سوى سكان الجزيرة دون إكراه.
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