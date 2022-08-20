28
o
بيروت
29
o
طرابلس
19
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أزمة تايوان.. هل تقدم بكين وواشنطن تنازلات؟
Lebanon 24
20-08-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت "سكاي نيوز عربية" إلى أنه مع تسارع وتيرة "استعراض القوة" بين الصين من جهة، والولايات المتحدة وتايوان من جهة أخرى، بأحدث الأسلحة، واتساع دائرة المناورات والمناورات المضادة، يستمر البحث عن حلول لوقف التصعيد الذي لا يتحمله اقتصاد العالم المأزوم أصلا.
Advertisement
وأعلنت الصين عن مناورات "فوستوك 2022" مع روسيا ودول أخرى قريبا، في الوقت الذي عرضت تايوان مقاتلتها الأكثر تطورا أميركية الصنع من طراز "إف 16 في" خلال طلعة ليلية، بينما حلَّقت قاذفات أميركية، من طراز "بي- 2"، بعضها قادر على حمل أسلحة نووية، فوق المحيط الهادئ.
وطرح تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية، حلًّا يتمثل بتطبيق نموذج "حياد النمسا"، قبل اشتعال الأزمة أكثر باحتمال مناقشة الكونغرس تشريعا يتعرض سلبا لمبدأ "الصين الواحدة".
واعتبرت الصين أن واشنطن انتهكت هذا المبدأ بإصرارها على إتمام زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، حيث رأت الصين في تلك الخطوة دعما لمطالب "انفصاليين" باستقلال الجزيرة عنها.
تجربة النمسا
في 15 أيار 1955، وقعت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية (الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي، بريطانيا، فرنسا)، مع إحدى الدول المهزومة (النمسا) ما اشتهر باسم "معاهدة حياد النمسا"، بعد خسارة الأخيرة بعض أراضيها، ورفضها الدخول في تحالفات عسكرية أو نشر قواعد أجنبية على أراضيها بعد الحرب.
وتركز المعاهدة على أن تلتزم النمسا بعدم الدخول في حرب، مع دعمها جهود نزع السلاح.
وتعليقا على إمكانية تكرار تجربة النمسا في تايوان، قال جاسم محمد، الخبير في الأمن الدولي، لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه لا يوجد أي تشابه، فالنمسا دولة مستقلة ومحايدة، وليست لديها تكتلات دولية، بينما لا تتمتع تايوان بمواصفات الدولة، وليست عضوا بالأمم المتحدة، ويمكن اعتبارها تابعة للصين.
وبالمثل، استبعد إيهاب عباس، المتخصص في الشأن الأميركي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" تطبيق حياد النمسا على تايوان، نظرا لأن النمسا لم تكن تابعة لدولة أخرى، بينما تايوان وفقا للقانون الدولي جزء من الصين، ما يجعل مسألة الحياد أمرا لا يجوز قانونيا.
وعن احتمال تقديم بكين وواشنطن تنازلات لحل الأزمة، أوضح محمد، أن الصين لن تتنازل عن تايوان حماية لمبدأ "الصين الواحدة"، وواشنطن لن تتوقف عن دعم تايوان لأنها "ورقة ضغط" في يدها.
وفي تقدير عباس، فإن بكين "استحالة أن تتنازل عن تايوان لأنها تتعامل مع المسألة من منطلق الكرامة الوطنية"، وفي المقابل "ترى واشنطن في تايوان شريكا اقتصاديا لامتلاكها أكبر مصانع الرقائق الإلكترونية، وهي مسمار جحا لتبرير بقاء القوات الأميركية في جنوب شرق آسيا".
ويبقى الخيار الأفضل للأزمة، عودة الوضع لما كان عليه قبل زيارة بيلوسي، حسب عباس، الذي أشار إلى أن خيار الرجوع للمواثيق الدولية التي تثبت تابعية تايوان للصين ربما ترفضه واشنطن، وهو ما يجعلنا أمام المواجهة العسكرية التي ستدمر اقتصاديات أكبر دول العالم. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
09:38 | 2022-08-20
20/08/2022 09:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وصُراخ وإطلاق نار.. إصابة كميل أسمر خلال تصويره أحد المقالب!؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال وصُراخ وإطلاق نار.. إصابة كميل أسمر خلال تصويره أحد المقالب!؟ (فيديو)
23:47 | 2022-08-19
19/08/2022 11:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريتال... تصليح سيارة يكشف "سرًّا"!
Lebanon 24
في بريتال... تصليح سيارة يكشف "سرًّا"!
09:15 | 2022-08-20
20/08/2022 09:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات سيارات إسعاف في بيروت.. ما الذي يجري؟
Lebanon 24
أصوات سيارات إسعاف في بيروت.. ما الذي يجري؟
12:54 | 2022-08-20
20/08/2022 12:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يكشف مفاجأة عن موعد اتفاق ترسيم الحدود.. ماذا قال؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يكشف مفاجأة عن موعد اتفاق ترسيم الحدود.. ماذا قال؟
12:42 | 2022-08-20
20/08/2022 12:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2022-08-20
ناقلة كيماويات تصطدم بسفينة شحن بالقرب من جنوب غرب اليابان (صور)
16:00 | 2022-08-20
بعد أحداث غزة.. "توتر كبير بين مصر وإسرائيل"... ما هي الأسباب؟
15:30 | 2022-08-20
ارتفاع حصيلة قتلى هجوم حركة الشباب على فندق في مقديشو
15:00 | 2022-08-20
تايوان: الصين تواصل أنشطتها العسكرية.. ورصد طائرات وسفن
14:46 | 2022-08-20
حادث مروع يهزّ تركيا.. 16 قتيلاً وعشرات الجرحى في حادث دهس
14:30 | 2022-08-20
شويغو: هذا هو سبب العملية الخاصة في أوكرانيا
فيديو
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
20/08/2022 23:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
20/08/2022 23:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
20/08/2022 23:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact