15 قتيلًا و 22 جريحًا جراء حادث سير مروع في تركيا (صور)

لقي 15 شخصًا مصرعهم وأصيب 22 آخرون جراء حادث اصطدام بين حافلة وسيارة إسعاف في جنوب شرق تركيا.



وقال داود غول، محافظ غازي عنتاب، اليوم السبت: "إجمالا، لقي 15 من مواطنينا حتفهم، وأصيب 22.. في حادث بين حافلة وفريق طوارئ وسيارة إسعاف.. بين غازي عنتاب ونيزيب".

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