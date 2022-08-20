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15 قتيلًا و 22 جريحًا جراء حادث سير مروع في تركيا (صور)

Lebanon 24
20-08-2022 | 08:30
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لقي 15 شخصًا مصرعهم وأصيب 22 آخرون جراء حادث اصطدام بين حافلة وسيارة إسعاف في جنوب شرق تركيا.

وقال داود غول، محافظ غازي عنتاب، اليوم السبت: "إجمالا، لقي 15 من مواطنينا حتفهم، وأصيب 22.. في حادث بين حافلة وفريق طوارئ وسيارة إسعاف.. بين غازي عنتاب ونيزيب".
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