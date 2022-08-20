دونيتسك: قتلى وجرحى جراء تفجير ألغام "البتلة" المحظورة دوليًّا

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أفاد السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل شخص وإصابة 46 آخرين نتيجة تفجير ألغام مضادة للأفراد عن بُعد من طراز "ليبيستوك" (البتلة) المحظورة دوليا، من قبل القوات الأوكرانية.وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق (JCCC) في بيان:"حتى الساعة 10:00 من صباح يوم 20 آب، تم تسجيل 46 حالة إصابة لمدنيين، بينهم طفلان، في دونيتسك، ووفاة شخص واحد جراء تفجير ألغام PFM-1" Lepestok " من قبل القوات الأوكرانية".يذكر أن الجيش الأوكراني بدأ يقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بالذخائر التي تحتوي على ألغام "PFM-1" البلاستيكية المصنوعة على شكل بتلة خضراء. ويتم الإبلاغ عن وقوع الإصابات بمثل هذه الألغام ضمن المدنيين يوميًّا.