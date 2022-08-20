الفلبين.. عشرات الإصابات في صفوف طلاب وأولياء حاولوا الحصول على مساعدات

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قالت السلطات الفلبينية إن عشرات الأشخاص أصيبوا بجنوب البلاد، اليوم السبت، بسبب تدافع حشد من الطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا يسعون للحصول على مساعدات نقدية قبل إعادة فتح المدارس.وبدأت الحشود في التجمع خارج مواقع التوزيع في جميع أنحاء البلاد أمس الجمعة، بعد أن أعلنت الحكومة عن مساعدة مالية تصل إلى 4000 بيزو (72 دولارا) لأولئك الذين يكافحون لتغطية نفقات التعليم.