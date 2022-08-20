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عربي-دولي

الفلبين.. عشرات الإصابات في صفوف طلاب وأولياء حاولوا الحصول على مساعدات

Lebanon 24
20-08-2022 | 13:00
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قالت السلطات الفلبينية إن عشرات الأشخاص أصيبوا بجنوب البلاد، اليوم السبت، بسبب تدافع حشد من الطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا يسعون للحصول على مساعدات نقدية قبل إعادة فتح المدارس.

وبدأت الحشود في التجمع خارج مواقع التوزيع في جميع أنحاء البلاد أمس الجمعة، بعد أن أعلنت الحكومة عن مساعدة مالية تصل إلى 4000 بيزو (72 دولارا) لأولئك الذين يكافحون لتغطية نفقات التعليم.
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