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عربي-دولي

شويغو: هذا هو سبب العملية الخاصة في أوكرانيا

Lebanon 24
20-08-2022 | 14:30
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قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن قرار إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا جاء بسبب التهديدات غير المقبولة لأمن روسيا التي شكلتها السلطات الأوكرانية.

وأضاف شويغو في كلمة خلال المؤتمر الدولي الأول المناهض للفاشية، اليوم السبت: "على مدى ثماني سنوات، ارتكب نظام كييف جرائم صارخة ضد مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
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وأوضح أن "آلاف الأبرياء، بمن فيهم الأطفال، لقوا حتفهم هناك. وفي الوقت نفسه، بدأ حلف شمال الأطلسي احتواء أوكرانيا، كل هذا خلق تهديدات غير مقبولة لأمن روسيا".

وقال وزير الدفاع الروسي إنه "على هذه الخلفية، اتخذ القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، في فبراير، القرار الصائب الوحيد بإجراء عملية عسكرية خاصة"، مضيفا أن "هدفها الرئيسي هو حماية سكان دونباس من الإبادة الجماعية التي كان يقوم بها نظام كييف".
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