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عربي-دولي

تايوان: الصين تواصل أنشطتها العسكرية.. ورصد طائرات وسفن

Lebanon 24
20-08-2022 | 15:00
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قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 17 طائرة وخمس سفن صينية حول تايوان، السبت، مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب الجزيرة.

وأضافت الوزارة أن ما رصدته شمل أربع طائرات عبرت خط الوسط في مضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين.
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وعرضت تايوان، الأربعاء، مقاتلتها الأكثر تطورا، وهي طائرة حربية أميركية الصنع من طراز "إف 16 في" مزودة بصواريخ، وذلك خلال طلعة ليلية أعقبت مناورات عسكرية غير مسبوقة أجرتها بكين قبالة سواحل الجزيرة.
 
وفي آب الجاري، نفذت بكين على مدى أيام عدة مناورات جوية وبحرية في مضيق تايوان، تزامنا مع زيارة قامت بها إلى الجزيرة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وأعقبتها زيارة أخرى لوفد من الكونغرس الأميركي.

وردا على المناورات الصينية، أجرت تايوان مناورات حاكت خلالها كيفية التصدي لغزو صيني محتمل.
 
ومساء الأربعاء، حمل عناصر من سلاح الجو التايواني في قاعدة بمقاطعة هوالين (شرق) صواريخ أميركية الصنع مضادة للسفن من طراز "هاربون إيه جي إم 84"، تحت جناحي مقاتلة من طراز "إف 16 في"، وهي نسخة مطورة وأكثر تعقيدا من مقاتلات "إف 16" التي يعود تاريخها إلى التسعينات.

وفي إطار هذا التمرين على "الاستعداد القتالي"، أقلعت من القاعدة الجوية ليلا 6 طائرات من طراز "إف 16 في"، من بينها اثنتان مسلحتان بصواريخ، وذلك في مهمة استطلاع ليلي، حسبما أعلن سلاح الجو التايواني.

وقال سلاح الجو في بيان إنه "في مواجهة التهديد الناجم عن التدريبات العسكرية الأخيرة التي قامت بها القوات الصينية، ظللنا يقظين مع ترسيخنا في الوقت نفسه مفهوم ساحات القتال في أي مكان والتدريب في أي وقت، وذلك لضمان الأمن القومي للبلاد".
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