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ارتفاع حصيلة قتلى هجوم حركة الشباب على فندق في مقديشو

Lebanon 24
20-08-2022 | 15:30
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ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شنته عناصر حركة الشباب على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 30 على الأقل، وفق ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وكان المسؤول الأمني محمد عبد القادر، قد قال اليوم السبت إن: "القوات الأمنية واصلت تحييد الارهابيين الذين تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق". وأضاف "تم إنقاذ معظم الأشخاص، لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الأقل حتى الان".
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وأضاف عبد القادر أن "قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين، بينهم أطفال، كانوا محاصرين في المبنى". 

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