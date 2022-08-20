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عربي-دولي

ناقلة كيماويات تصطدم بسفينة شحن بالقرب من جنوب غرب اليابان (صور)

Lebanon 24
20-08-2022 | 16:30
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أفاد خفر السواحل الياباني، اليوم السبت، بأن ناقلة كيماويات يابانية اصطدمت بسفينة شحن قبالة سواحل جنوب غربي البلاد.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول في خفر السواحل في كوشيموتو قوله إن "الحادث الذي وقع في وقت مبكر من اليوم السبت يخضع للتحقيق، وإن السفينتين رستا في المنطقة، على بعد نحو 3.5 كيلومتر قبالة ساحل محافظة واكاياما".
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وأوضح المسؤول أن "بعض النفط تسرب من محرك سفينة الشحن، التي بدأت الغرق في البداية، لكن تمت السيطرة عليها"، مشيرا إلى أن "الطاقم الصيني للسفينة أبلغ خفر السواحل بأن الناقلة انحرفت نحوهم فجأة"، حيث كانت الناقلة قد غادرت ميناء كوبي لنقل مواد كيميائية من ميناء ياباني آخر، ولم تكن هناك أي مواد كيميائية على متنها وقت وقوع الحادث.

وتمت الإشارة إلى أنه لم يصب أحد من بين الطاقم الياباني المكون من ستة أشخاص على متن الناقلة (روشين مارو)، و14 صينيا على متن سفينة الشحن المسجلة في بليز (شين هاي 99)، إذ جرى إرسال الغواصين إلى مكان الحادث.
 
وتجري متابعة سجلات نظام التموضع العالمي (جي بي إس) لتحديد سبب الحادث.
 
 
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