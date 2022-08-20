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عربي-دولي

أميركا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ موجهة من طراز Excalibur

Lebanon 24
20-08-2022 | 16:55
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أفادت صحيفة بوليتيكو، نقلاًعن مصدر مطلع، بأن الولايات المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ موجهة من طراز "Excalibur"

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" فإن الولايات المتحدة تخطط لإرسال صواريخ موجهة لأوكرانيا من طراز "Excalibur" كجزء من دفعة قادمة في وقت ما في المستقبل.
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إلا أن الصحيفة في الوقت ذاته نوهت بأن هذه القذائف (الصواريخ) لم يتم تضمينها في دفعة المساعدات الحالية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الجمعة عن دفعة جديدة بقيمة 775 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك ذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ الأمريكية المتعددة HIMARS.
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