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عربي-دولي

الرئيس الفرنسي يزور الجزائر نهاية الشهر.. وهذه ابرز أهداف الزيارة

Lebanon 24
20-08-2022 | 12:05
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أعلن قصر الإليزيه، يوم السبت، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيزور الجزائر من 25 حتى آب بهدف إعادة إحياء الشراكة بين البلدين بعد شهور من التوتر.


وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية صدر بعد اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون إن "هذه الزيارة ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلا.. وتعزيز التعاون الفرنسي- الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية ومواصلة العمل على ذاكرة" فترة الاستعمار.
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