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عربي-دولي

روسيا تتهم أوكرانيا بتسميم بعض جنودها

Lebanon 24
20-08-2022 | 13:03
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اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا، السبت، بتسميم بعض جنودها في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا، في أواخر تموز.


وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن عددا من الجنود الروس نُقلوا إلى مستشفى عسكري مصابين بعلامات تسمم خطير، في 31 تموز. وأظهرت الاختبارات وجود مادة "توكسين البوتولينوم ب" السامة في أجسادهم.
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وأضافت في بيان: "فيما يتعلق بحقيقة الإرهاب الكيماوي الذي أجازه نظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، تعكف روسيا على جمع أدلة داعمة مع نتائج جميع التحليلات".

ولم تذكر موسكو عدد الجنود الذين عانوا من التسمم أو حالتهم الآن. ولم تحدد طبيعة "الأدلة الداعمة".

وتوكسين البوتولينوم من النوع ب هو سم عصبي يمكن أن يسبب التسمم الغذائي عند تناوله في منتجات غذائية ملوثة سابقا، لكن يمكن أن يكون له استخدامات طبية أيضا.
وردا على ذلك، قال مستشار بوزارة الداخلية الأوكرانية، إن "التسمم المزعوم ربما نجم عن تناول الجنود الروس لحوما معلبة منتهية الصلاحية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
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