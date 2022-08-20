زيلينسكي: روسيا قد تحاول هذا الأسبوع القيام بشيء بشع وشرير

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دعا الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأوكرانيين إلى توخي الحذر هذا الأسبوع، مع استعدادهم للاحتفال بعيد استقلالهم.وقال زيلينسكي في كلمته المصورة إنه "يجب على الأوكرانيين عدم السماح لموسكو "بنشر اليأس والخوف" بينهم أثناء إحياء ذكرى مرور 31 عاما على الاستقلال عن الحكم السوفييتي".وأضاف قبل الذكرى السنوية في 24 آب، والتي تصادف أيضا مرور ستة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا: "علينا أن ندرك جميعا أن روسيا قد تحاول هذا الأسبوع القيام بشيء بشع وشيء شرير بشكل خاص".