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إقتصاد

ألمانيا ستواجه تضخما هو الأكبر منذ 70 عاما... ما السبب؟

Lebanon 24
20-08-2022 | 23:28
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دعا رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، حيث ستواجه البلاد تضخما هو الأكبر منذ 70 عاما.

وقال ناجل: "من المرجح أن تستمر الصعوبات مع سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية. وفي الوقت نفسه، خفضت روسيا بشكل حاد إمدادات الغاز، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء أكثر من المتوقع".
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ووفقا له، فإن مشكلة التضخم المرتفع ستقلق ألمانيا أيضا في عام 2023. وتوقع أنه مع تفاقم أزمة الطاقة، فمن المحتمل حدوث ركود في الشتاء المقبل.
 
 
(روسيا اليوم)

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