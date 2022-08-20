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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله.وقال أدرعي: "لم تقع إصابات، ولحقت بعض الأضرار بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين".وكشف شهود عيان عن استعداد قوات عسكرية إسرائيلية لاقتحام بلدة سلواد شرق رام الله.