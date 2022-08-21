إنفجار يهزّ موسكو... ومقتل إبنة شخص بارز مقرّب من بوتين فمن هي؟ (فيديو)

рашист дугин приехал на место взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь
Детали: как пишут российские паблики, дарья дугина возвращалась с семейного фестиваля «Традиция» в усадьбе захарово. дугин планировал ехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другую машину. pic.twitter.com/4wnJ2BmbTz
— DanaElena. 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🇷🇴🇵🇱 (@danielapruna2) August 20, 2022
рашист дугин приехал на место взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь
Детали: как пишут российские паблики, дарья дугина возвращалась с семейного фестиваля «Традиция» в усадьбе захарово. дугин планировал ехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другую машину. pic.twitter.com/4wnJ2BmbTz