Advertisement

عربي-دولي

إنفجار يهزّ موسكو... ومقتل إبنة شخص بارز مقرّب من بوتين فمن هي؟ (فيديو)

Lebanon 24
21-08-2022 | 00:18
A-
A+
Doc-P-982689-637966650257585123.jpg
Doc-P-982689-637966650257585123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انفجرت سيارة داريا دوغين، ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين، بظروف غامضة قرب قرية بولشي فيازيوما في ضواحي العاصمة موسكو، ما أدى لمقتلها.

وأشار رئيس الحركة الشعبية "الأفق الروسي" أندريه كراسنوف، الذي كان يعرف داريا إلى أنه كان حاضراً معها في مهرجان "التقاليد" قبل ساعات قليلة من المأساة.
Advertisement

وقال لوكالة "تاس": "الانفجار وقع عندما "استدارت داريا على طريق موزايسك السريع"، لافتاً إلى أن "النيران اشتعلت في السيارة على الفور، وفقدت السيطرة لأنها كانت تقود بسرعة وتوجهت إلى الجانب الآخر من الطريق".

إلى ذلك ينظر المحققون للانفجار على أنه "ضربة مستهدفة ربما كانت مقصودة لألكسندر دوغين"، الذي يُعتقد أنه "القوة الدافعة" وراء العملية العسكرية في أوكرانيا.
 
يُشار إلى أن ألكسندر دوغين يوصف بأنه "عقل بوتين" لتأثيره المزعوم على آراء الرئيس الروسي.
 
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:14 | 2022-08-21
09:00 | 2022-08-21
08:30 | 2022-08-21
08:00 | 2022-08-21
07:49 | 2022-08-21
07:30 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website