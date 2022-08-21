هل أصبح بوتين على حافة الهاوية في حربه على أوكرانيا؟

في حرب فيتنام وأفغانستان والعديد من الصراعات الأخرى، خسرت القوة الأقوى لأنها لم تستطع الانتصار، وانتصرت القوة الأضعف لمجرد أنها لم تخسر. هذا ما يجب أن يحدث في أوكرانيا.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأميركية، "في أقل من ستة أشهر، كان للحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عواقب وخيمة على روسيا نفسها. وقد أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 60 ألف ضحية روسية، أي أكثر من العدد الإجمالي للقتلى الذين عانوا خلال الاحتلال السوفيتي لأفغانستان والذي دام 10 سنوات. وقد أدى ذلك إلى خسارة روسية طويلة الأمد للنفوذ السياسي ونفوذ الطاقة في الغرب. لقد ساعدت في إنعاش حلف الناتو، الذي بدا قبل بضع سنوات فقط أنه في آخر مراحله. كما ألحقت أضرارًا بالغة وطويلة الأمد بالاقتصاد الروسي، مما أدى فعليًا إلى محو كل المكاسب التي تحققت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

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وعلى ماذا حصلت روسيا من كل ما سبق؟ فقط عدد قليل من الأراضي في أوكرانيا، وهي التي قد لا يتمكن الكرملين من الاحتفاظ بها لفترة طويلة جدًا. النخب الروسية على يقين بذلك بالفعل. مع عودة أكياس الجثث والجنود الجرحى والمسرّحين إلى روسيا، أصبح الشعب الروسي أيضاً على يقين. كل ذلك يزيد من ضعف بوتين السياسي الداخلي - ويضعه تحت ضغط متزايد لإيجاد طريقة ما لإعلان النصر".

وتابعت الصحيفة، "نتيجة لذلك، استمر الرئيس الروسي في مضاعفة حملته العدوانية. بعد فشل الكرملين في الاستيلاء على كييف وخاركيف والأراضي الأوكرانية الأخرى، أعاد الكرملين تنظيم أهدافه الاستراتيجية، وحصرها في هدف أكثر محدودية وهو الغزو الكامل لمقاطعات دونيتسك ولوهانسك الأوكرانية، وكلاهما كان محتلاً جزئيًا منذ عام 2014. وبتكلفة بشرية كبيرة، تم تحقيق بعض المكاسب. بشكل عام، ومع ذلك، يمكن تصنيف الهجوم الروسي المُجدَّد على أنه فشل استراتيجي، حيث يموت المزيد والمزيد من الروس للاحتفاظ مؤقتًا بأراضي غير استراتيجية. وقد تسبب هذا الفشل بدوره في حدوث مشكلات أخرى. لم تكن القوات المستخدمة كوقود للمدافع في حملة الكرملين روسية من الناحية العرقية - وهو الأمر الذي تسبب في توتر معنويات القوات وأثار التوترات بين القوات الروسية العرقية وتلك من أماكن مثل بورياتيا (البوذية تقليديًا) وداغستان (معظمهم من المسلمين). ويرفض بعض الجنود الآن القتال، ويمثل السخط بين عائلاتهم مشكلة متنامية للحكومة الروسية".

وأضافت الصحيفة، "لكن ما قد يكون أخطر "رهان سيء" لبوتين بدأ يتكشف الآن. مع تدمير الجسور اللازمة لإعادة الإمداد و/أو تعزيزها، فإن ما يقدر بـ20000 جندي روسي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو محاصرون، وهم محاصرون فعليًا من قبل القوات الأوكرانية دون القدرة على الهروب أو القتال لأي فترة طويلة من الزمن. لم يغير بوتين تمركز هذه القوات عندما أتيحت له الفرصة للقيام بذلك. ونتيجة لذلك، فر بعض كبار القادة عبر النهر، مما أضر بمعنويات القوات الروسية في خيرسون وأماكن أخرى. كل هذا يجعل الوضع الداخلي لبوتين أسوأ، حيث يركز المزيد والمزيد من أعضاء وزارات السلطة الروسية على أخطائه المستمرة والكارثية. في نهاية المطاف، ستستنتج كتلة محرجة من نخب صناع القرار في روسيا أن البلاد بحاجة إلى تقليص خسائرها من خلال سحب قواتها من أوكرانيا، لأن القيام بذلك سيكون شرطًا مسبقًا لرفع العقوبات الغربية والسماح لروسيا بإعادة بناء جيشها واقتصادها. وبالطبع، لا يمكن القيام بذلك في ظل بقاء بوتين في السلطة. على الرغم من أن إزاحة الرئيس الروسي من السلطة لن يكون أمرًا سهلاً، ففي نهاية المطاف، سيتحول التوازن، بشكل لا هوادة فيه، من العدد المتضائل للنشطاء الذين ما زالوا يدعمون أهدافه في حربه إلى أولئك الذين يريدون تقليص خسائرهم".

وختمت الصحيفة، "يمكن أن تتحقق هذه النقطة إذا استمرت حالة الجمود في دونباس، وبدأت أوكرانيا في استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا الآن. اليوم، كلا هاتين النتيجتين ممكنتان بشكل واضح. نتيجة لذلك، هناك أيضًا نهاية محتملة للحرب الحالية".

