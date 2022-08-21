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عربي-دولي

"جدري القرود" يظهر في دولة جديدة... وحالة المصاب حرجة!

Lebanon 24
21-08-2022 | 00:31
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أعلنت وزارة الصحة الكوبية تسجيل أول حالة من مرض "جدري القرود" في البلاد بعد تأكيد إصابة سائح ايطالي.

وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن المريض الذي وصل إلى كوبا الاثنين ونقل إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام "بحالة حرجة وحياته في خطر".
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وأضافت أن المريض ساءت حالته بعدما شعر بتوعك الأربعاء، وبحلول الخميس تم نقله إلى المستشفى "لتلقي علاج مكثف، حيث أصيب بنوبة قلبية تعافى منها"، حسبما نقلت "فرانس برس".
 
 
(سكاي نيوز)
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