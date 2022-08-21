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محاولة إغتيال عمدة مدينة ماريوبول... ماذا في تفاصيل الحادثة الأمنيّة؟

Lebanon 24
21-08-2022 | 01:30
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أفادت وكالة "نوفوستي" أنه جرت محاولة اغتيال قنسطنطين إيفاشينكو، عمدة مدينة ماريوبول التي تقع في جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من مدخل حديقة الحيوانات بالمدينة.

وقال شهود عيان من مكان الحادث إن أصوات طلقات نارية سُمعت، فيما لم يسقط ضحايا أو إصابات.
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وأشارت الوكالة إلى أنه لا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن.

وتعمل سيارة من مختبر المتفجرات التابع لوزارة داخلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مكان الحادث.

وبحسب مصدر مطلع، فقد تم تكثيف عمليات التفتيش عند مداخل مدينة ماريوبول، ويقوم موظفو الأمن بفحص السيارات بشكل جيد.
 
 
(روسيا اليوم)
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