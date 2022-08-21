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عربي-دولي

لمواجهة النفوذ الصيني.. هذا ما تُخطط له اليابان

Lebanon 24
21-08-2022 | 02:00
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تدرس اليابان نشر ألف صاروخ "كروز" طويل المدى، لتعزيز قدرتها على الهجوم المضاد ضدّ الصين.

وذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية، نقلا عن مصادر حكومية أن الصواريخ ستكون أسلحة حالية معدلة لتوسيع مداها من 100 كيلومتر إلى ألف كيلومتر.
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وأضافت الصحيفة أن الأسلحة التي ستطلقها السفن أو الطائرات، ستتمركز بشكل أساسي حول جزر نانسي الجنوبية، وقادرة على الوصول إلى المناطق الساحلية لكوريا الشمالية والصين.
 
 
(سكاي نيوز)
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