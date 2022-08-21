الحرائق مندلعة منذ 3 أيام في هذه الدولة العربيّة

Advertisement

قالت السلطات المغربية إن الحرائق المندلعة منذ 3 أيام بشمال البلاد قضت على نحو 55 هكتارا من الغابات، في وقت تواصل جهودها لإخمادها.وقالت وكالة أنباء المغرب الرسمية إن "جهود السلطات تتواصل للسيطرة على حريق اندلع الأربعاء الماضي، في غابة جبل "أغاندرو" المحاذي لدوار قرية تالغونت، دائرة كتامة بإقليم الحسيمة".(روسيا اليوم)