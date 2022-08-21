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عربي-دولي

بالذخيرة الحيّة... الجيش الصيني يُعلن عن إجراء تدريبات عسكرية

Lebanon 24
21-08-2022 | 04:30
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أفادت دائرة الأمن البحري الصينية بأن القوات المسلحة الصينية ستبدأ غدا الاثنين إجراء تدريبات عسكرية بذخيرة حية في عدد من مناطق بحر الصين الشرقي.

وأضافت أن السلطات الصينية فرضت حظرا على النقل البحري في المناطق التي ستشملها التدريبات.
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(روسيا اليوم)
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