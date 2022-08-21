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عربي-دولي

بلد عربي يوقف استيراد لقاحات كورونا.. ما السبب؟

Lebanon 24
21-08-2022 | 03:50
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كشفت وزارة الصحة العراقية، سبب وقف استيراد شحنات جديدة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "في بداية الجائحة، كانت الدول تتسابق للحصول على اللقاح، والدول الكبرى والغنية استولت على معظم الكميات في البداية".
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وأضاف "الحلفي": "وقتها طلبنا كميات بما يكفي لتلقيح 70‎% من أفراد المجتمع للوصول إلى المناعة المجتمعية، وبدأنا باستيراد الكميات، وكان الإقبال جيدا في بداية الحملات".

وتابع مدير الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية: "لكن عندما ضعف الإقبال تم إيقاف استيراد الكميات الأخرى وأصبح التجهيز حسب إمكانية الصرف".
 
(العين)
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