بلد عربي يوقف استيراد لقاحات كورونا.. ما السبب؟

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كشفت وزارة الصحة العراقية، سبب وقف استيراد شحنات جديدة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19.وقال مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "في بداية الجائحة، كانت الدول تتسابق للحصول على اللقاح، والدول الكبرى والغنية استولت على معظم الكميات في البداية".وأضاف "الحلفي": "وقتها طلبنا كميات بما يكفي لتلقيح 70‎% من أفراد المجتمع للوصول إلى المناعة المجتمعية، وبدأنا باستيراد الكميات، وكان الإقبال جيدا في بداية الحملات".وتابع مدير الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية: "لكن عندما ضعف الإقبال تم إيقاف استيراد الكميات الأخرى وأصبح التجهيز حسب إمكانية الصرف".