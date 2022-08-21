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عربي-دولي

قاتل الطفلة جوى استانبولي يروي تفاصيل الجريمة البشعة التي أقدم عليها... ماذا قال؟

Lebanon 24
21-08-2022 | 05:00
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كشف قاتل الطفلة السورية جوى استانبولي في حمص تفاصيل الجريمة البشعة التي أقدم عليها.

وقال القاتل، مدين أحمد، في تسجيل فيديو بثته وزارة الداخلية السورية إنه "في الساعة 7 مساء اتجه إلى منزله قادما من حديقة المهاجرين.. وبينما كان جالسا أمام منزله شاهد 4 فتيات يلعبن بالكرة، فخطرت له فكرة جلب إحدى البنات إلى منزله واغتصابها.. ومع حلول الساعة 8 مساء بدأ الشارع يخلو من الناس الذين عادوا إلى منازلهم وأغلقت المحلات التجارية في الحي.. فسارع إلى البنات وجلب إحداهن إلى شقته، حيث وضع يده على فمها حتى لا تصرخ وأخذها".
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وفي وقت سابق، قال قائد شرطة حمص، العميد أحمد الفرحان إنه "نتيجة المتابعة والبحث تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على قاتل الطفلة جوى خلال فترة قصيرة".

وأضاف: "القاتل من أبناء الحي ذاته، وهو معروف بتعنيف الزوجة والأطفال، ويعاني من أحوال مادية ونفسية سيئة، ودافع القتل لديه بالأساس غريزي"، مؤكدا على أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقه، وسيجري تقديمه إلى القضاء".
 
 
(روسيا اليوم)

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