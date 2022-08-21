Advertisement

عربي-دولي

ما جديد عمليّات الإنقاذ في مزار كربلاء؟ (فيديو)

Lebanon 24
21-08-2022 | 04:29
A-
A+
Doc-P-982768-637966783965863179.jpg
Doc-P-982768-637966783965863179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "العربية" عن نجاح الدفاع المدني العراقي في انتشال 6 ناجين حتى الآن من تحت التراب المنهار في مزار كربلاء.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان إن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي في كربلاء، باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد".
Advertisement

وتابعت "قدمت فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى جهدا مساندا لفرق إنقاذ كربلاء بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".
 
وأضافت أن "العمل مستمر طيلة ساعات اليل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم"، لافتةً إلى أن "الفرق نجحت بإخراج طفلين وصبِيٍّ بصحة جيدة تم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي ومازلت تجهاد وتواصل أعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال".
 
وذكرت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار، ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين".
 
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-08-21
15:30 | 2022-08-21
15:00 | 2022-08-21
14:30 | 2022-08-21
13:30 | 2022-08-21
13:00 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website