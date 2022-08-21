شريان الحياة في القرم تحت تهديد أوكراني.. سيناريو يكشف "رسالة تصعيد"

نشرَت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "كييف تهدد شريان الحياة بالقرم.. اختبار لموسكو ورسالة لواشنطن"، وجاء فيه:

Advertisement

بعث تجديد أوكرانيا تهديدها بقصف جسر كيرتش الاستراتيجي في شبه جزيرة القرم الخاضعة للإدارة الروسية، برسالة تصعيد، بعد نجاح استهداف مواقع عسكرية روسية حيوية في المنطقة.ويرى خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الجسر مؤمّن بشكل جيد من الدفاعات الروسية، إلا أنهم حذروا من استمرار خيار التصعيد مع لجوء كييف إلى "حرب استنزاف" مع روسيا عبر التفجيرات والطائرات المسيّرة.وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، عبر "تلغرام": "هذا الجسر عبارة عن بنية غير قانونية. إنه يضر ببيئة شبه الجزيرة وبالتالي يجب تفكيكه، لا يهم كيف، عمدا أم لا".وسبق أن هدد مسؤول أوكراني بعد شهرين من اندلاع الحرب في شباط الماضي، باستهداف الجسر الذي يكتسبُ هذه المرة ثقلاً أكبر مع عمليات وتفجيرات ضخمة تضرب بالفعل أهدافاً روسية حسّاسة، مثل القواعد العسكرية ومخازن السلاح، في شبه الجزيرة.ومُقللاً من أهمية التهديدات الأوكرانية، قال الخبير العسكري الروسي، ألكسندر أرتاماتوف، إن كييف تهدف من ضرب الجسور إلى قطع خطوط الإمدادات الروسية، لكنها خطة ستفشل، نظرا لتأمين تلك الجسور بأنظمة دفاعية جوية متطورة.وجسر كيرتش افتتحه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عام 2018، بعد 4 سنوات من ضم القرم لروسيا عبر استفتاء، لربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية ومنع عزلتها، ويمتد بطول 19 كيلومترا بين إقليم كراسنودار، والقرم.والخميس الماضي، وردّا على التهديدات الأوكرانية، كتب أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، على "تلغرام"، أنه "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مضيق كيرتش، ولا يوجد خطر على المدينة والجسر".تجديد التهديد بتفجير الجسر هو أحدث الأسلحة التي أبرزتها كييف في "حرب الاستنزاف" مع موسكو.