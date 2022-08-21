الأردن.. مقتل ضابط بعد "سقوطه من مظلة" أثناء التدريب

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أعلن الجيش الأردني، الأحد، مقتل ضابط إثر تعرضه للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه في تدريب عسكري.وقال الجيش في بيان إنه "في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، استشهد الملازم أول حذيفة وليد جميل آل خطاب من مرتب قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - التدخل السريع"، وفقا لوكالة "بترا".وتعرض الضابط الأردني للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه بدورة لدى مدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة، وفقا لـ"بيان الجيش الأردني".