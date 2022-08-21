Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل "قلقة" جداً.. تقريرٌ يكشف التفاصيل

Lebanon 24
21-08-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-982789-637966838178618465.jpg
Doc-P-982789-637966838178618465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن تحاول طمأنة السلطات الإسرائيلية بشأن صفقة نووية محتملة مع إيران.

وبحسب الموقع، فقد أكد مسؤولو البيت الأبيض الأسبوع الماضي للإسرائيليين أن الولايات المتحدة لم تقدم تنازلات لإيران، والعكس صحيح.
Advertisement

وقال مصدر لأكسيوس: "قد يكون الاتفاق أقرب مما كان عليه قبل أسبوعين، لكن النتيجة لا تزال غير مؤكدة.. على أي حال، لا يبدو أنها وشيكة".

من جهتها، قالت مصادر في إسرائيل حول حقيقة إجراء المفاوضات في فيينا: "نحن قلقون للغاية".

ومن المقرر أن تستضيف واشنطن في 23 آب الحالي، اجتماعاً بين رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولات، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وعلى الرغم من التناقضات حول مسألة الاتفاق النووي، لا تنوي إسرائيل الدخول في مواجهة علنية مع الولايات المتحدة، كما فعلت في عام 2015 عند إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة.
 
وقال مصدر لأكسيوس: "لن نفسد العلاقات مع إدارة بايدن كما فعل نتنياهو مع أوباما".

وفي عام 2015، وقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة مع مجموعة الدول الست (الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا ، والصين، والمملكة المتحدة ، وألمانيا ، وفرنسا).
 
ونصت الخطة على رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية على طهران مقابل تقليص برنامجها النووي. وفي العام 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق وجدد العقوبات ضد إيران. وعندها بدأت طهران في رفض الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-08-21
15:30 | 2022-08-21
15:00 | 2022-08-21
14:30 | 2022-08-21
13:30 | 2022-08-21
13:00 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website