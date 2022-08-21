سوريا.. مقتل شرطي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة أجرة قرب دوار الصناعة وسط مدينة درعا بجنوب سوريا.



وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا، أن عبوة ناسفة لاصقة وضعها مجهولون في سيارة أجرة انفجرت عند العاشرة من صباح اليوم الأحد أثناء مرورها قرب دوار الصناعة أمام الثانوية الصناعية، الذي يشهد كثافة مرورية، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي واحتراق السيارة بالكامل.

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