Advertisement

عربي-دولي

عباس: إغلاق إسرائيل لمؤسسات فلسطينية أمر مرفوض

Lebanon 24
21-08-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-982794-637966852614064979.jpg
Doc-P-982794-637966852614064979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس السبت، إن إغلاق إسرائيل عددا من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية مرفوض ولن نقبل به إطلاقا.

وأكد عباس، خلال استقباله بمقر الرئاسة في رام الله وفدا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، أن هذه المؤسسات الحقوقية "ستستمر في عملها بفضح الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين، لأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني".
Advertisement

وأضاف: "يجب علينا جميعا التكاتف والتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية المصرة على المضي قدماً في سياسة الأعمال أحادية الجانب متجاهلة كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتخرق القانون الدولي".

وأردف: "لن نقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه".

وأشار إلى أن "هناك اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه الاستفزازات الإسرائيلية بحق المؤسسات التي تعمل وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وشكر الرئيس الفلسطيني "الإجماع الدولي على إدانة هذه الاعتداءات، ولكن المطلوب إجراءات دولية عملية لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية العدوانية".

بدورهم، أكد ممثلو هذه المؤسسات أن "القرار الإسرائيلي لن يثنيهم عن العمل في توثيق جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، وسيواصلون العمل من أجل الاستمرار في كشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة للعالم أجمع".

كذلك، أكدوا "التنسيق ما بين المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه القرارات الإسرائيلية التي تتجاهل كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان"، بحسب "وفا".

ويوم الخميس، أغلق الجيش الإسرائيلي 7 مؤسسات أهلية فلسطينية بعد اقتحام مقراتها في مدينة رام الله ومصادرة ممتلكاتها.

والمنظمات هي "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، و"اتحاد لجان المرأة"، و"مؤسسة لجان العمل الصحي"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-08-21
15:30 | 2022-08-21
15:00 | 2022-08-21
14:30 | 2022-08-21
13:30 | 2022-08-21
13:00 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website