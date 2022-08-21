بعد مقتل ابنته في انفجار سيارة في موسكو.. هل كان ألكسندر دوغين هو المستهدف؟

قُتلت ابنة أحد الأيديولوجيين الروس المتطرفين في انفجار سيارة مفخخة في ضواحي موسكو، وفقًا للجنة التحقيق الروسية.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "توفيت داريا دوغينا، إبنة المعلق السياسي الروسي ألكسندر دوغين والملقب بـ"عقل بوتين"،جراء انفجار سيارتها من نوع تويوتا لاند كروزر والتي كانت تقودها على بعد حوالي 12 ميلاً (20 كم) غرب العاصمة بالقرب من قرية بولشي فيازيمي في حوالي الساعة 9:30 مساءً بالتوقيت المحلي (1930 بتوقيت جرينتش)، وفقًا للمحققين. وقال شهود عيان ان الانقاض تطايرت على الطريق حيث اندلعت النيران في السيارة قبل اصطدامها بالسياج. وكتب المحققون في تقريرهم عن الحادث: "انفجرت عبوة ناسفة مزعومة في سيارة تويوتا لاندكروزر بأقصى سرعة على طريق عام، ثم اشتعلت النيران في السيارة. توفيت السائقة على الفور. لقد تم تحديد هوية المتوفى: الصحفية والخبيرة السياسية داريا دوغينا". وأكد أندري كراسنوف، صديق دوغينا ورئيس الحركة الاجتماعية الروسية هورايزون، هذه التقارير، بحسب وكالة الأنباء تاس. قال إن القنبلة كان يمكن أن تكون معدة لوالدها. وأضاف: "هذه سيارة والدها. لداريا سيارة أخرى لكنها أخذت سيارته اليوم، واستعان ألكسندر بوسيلة نقل أخرى. عاد أدراجه، وكان شاهداً لحظة وقوع الكارثة. باعتقادي، كان ألكسندر أوهو وابنته معاً مستهدفين"."

Advertisement

وتابعت الصحيفة في تقريرها، "ذكرت الوسيلة الإعلامية 112 أن دوغين وابنته كانا يشاركان في حدث خارج موسكو وكان من المقرر أن يسافرا معًا، إلا أنه قرر الذهاب بمفرده في اللحظة الأخيرة. وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي الوالد في مكان الحادث وهو في حالة من القلق. وألقى عدد من المسؤولين الموالين للكرملين على الفور باللوم على كييف في الانفجار. كتبت مارجريتا سيمونيان، رئيسة محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية الممولة من الدولة، "لقد فجروا ابنة دوغين" ودعت إلى شن هجمات ضد "مراكز صنع القرار" في كييف. كتب رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها روسيا، دينيس بوشلين، على قناته على "تيليغرام" أن دوغينا قُتلت وألقى باللوم على الحكومة الأوكرانية. "الأشرار السفلة! إرهابيو النظام الأوكراني، الذين حاولوا القضاء على ألكسندر دوغين، فجروا ابنته... في سيارة. ليكن ذكرها مؤبداُ، إنها فتاة روسية حقيقية!"."

وأضافت الصحيفة، "قال المحققون إنهم فتحوا تحقيقاً في قضية القتل هذه وسيجرون فحوصات الطب الشرعي لمحاولة تحديد ما حدث بالضبط. وأضافوا أنهم سيطرحون "جميع السيناريوهات" لمعرفة من المسؤول. ويُعرف دوغين بتطوير وجهة نظر يمينية متطرفة عن مكانة روسيا في العالم. وقد وُصف بأنه "فاشي روسي" ساعد في تشكيل السياسة الخارجية التوسعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان مدى تأثير دوغين على بوتين مصدراً للتكهنات، حيث أكد بعض مراقبي روسيا أن نفوذه مهم والبعض الآخر وصفه بأنه ضئيل. ويشار إلى أنه تم معاقبة دوغين وابنته من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة لعملهم لزعزعة استقرار أوكرانيا. ووصف مكتب المملكة المتحدة لتنفيذ العقوبات المالية دوغينا بأنها "من المساهمين الرفيعي المستوى في انتشار المعلومات المضللة في ما يتعلق بأوكرانيا والغزو الروسي لأوكرانيا على العديد من المنصات على الإنترنت"."