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عربي-دولي

روسيا: استخدمنا الصاروخ "المستحيل إسقاطه" في أوكرانيا

Lebanon 24
21-08-2022 | 11:00
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد، إن بلاده نشرت صواريخ كينغال (الخنجر) التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بثلاث مرات خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكد شويغو في حديث لتلفزيون حكومي، أن الصواريخ أثبتت فعاليتها في إصابة أهداف عالية القيمة في الحالات الثلاث، مضيفا أنه لا مثيل لها ويكاد يكون من المستحيل إسقاطها أثناء تحليقها.
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وأوضح المسؤول الروسي في مقابلة أذاعتها قناة "روسيا 1": "لقد نشرناها ثلاث مرات خلال العملية العسكرية الخاصة، وفي المرات الثلاث أظهرت خصائص رائعة"، وفقما نقلت "رويترز".
 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف عن صواريخ "كينغال" لأول مرة في عام 2018 خلال خطاب قال فيه إنها "قادرة على ضرب أي نقطة في العالم تقريبا وتفادى درع صاروخي أميركي".
 
(سكاي نيوز عربية) 
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