العثور على جثة مسؤول أوكراني مقتول بمنزله وسط البلاد

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أعلنت النيابة العامة الأوكرانية، الأحد، العثور على مسؤول محلي في جهاز الأمن ميتا برصاصة في الرأس، في منزله، وسط أوكرانيا.وقالت النيابة العامة الأوكرانية عبر "تلغرام"، إن زوجة أولكسندر ناكونيتشني سمعت في وقت متأخر من مساء السبت صوت رصاص صادر من شقّتهما في كروبيفنيتسكي، قبل اكتشاف جثة زوجها مصابة بطلق ناري في إحدى الغرف.وأضافت النيابة أن الشرطة فتحت تحقيقا للتوصل إلى أسباب الوفاة، من دون إضافة أي تعليق بشأن الفرضيات التي يدرسها المحقّقون.من جانبه، أكد المسؤول المحلي المنتخب، أندري لافروس، على "تلغرام"، أن المسؤول "قتل نفسه بإطلاق النار على رأسه"، حسب ما أوضحت وكالة فرانس برس.