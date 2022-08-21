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عربي-دولي
"تنفيذا لقرارها السابق".. الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران
Lebanon 24
21-08-2022
|
10:39
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، إعادة سفيرها إلى إيران خلال الأيام المقبلة.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعودة سيف محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات إلى طهران خلال الأيام المقبلة، وذلك "في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير.
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وجاء الإعلان الإماراتي بعد أيام من تسلّم وزير الخارجية الإيراني، أوراق اعتماد بدر عبدالله المنيخ، وهو أول سفير للكويت في طهران مذ خفّضت الإمارة الخليجية تمثيلها الدبلوماسي في الجمهورية الإسلامية، عام 2016.
وكانت الإمارات أعلنت أنها تدرس إعادة سفيرها الى العاصمة الإيرانية، بعد سنوات من قيامها بخطوة مماثلة للخطوة الكويتي.
وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إلى أن تأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.
وأكدت الوزارة أن السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى إيران خلال الأيام المقبلة "للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".
(الحرة)
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