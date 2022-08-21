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روسيا تدمر مستودعا لصواريخ "هايمرس" الأميركية في أوديسا

Lebanon 24
21-08-2022 | 12:00
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دمرت صواريخ روسية من طراز كاليبر، مستودعا للذخيرة يحتوي على صواريخ هايمرس أميركية الصنع، في منطقة أوديسا جنوب شرق أوكرانيا، بينما قالت كييف إن الصواريخ الروسية ضربت مخزنا للحبوب.


ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وزارة الدفاع الروسية، إن صواريخ كاليبر المنطلقة من البحر دمرت مستودعا كان يضم أيضا أنظمة غربية مضادة للطائرات.
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وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية في أوديسا، سيرهي براتشوك، إن صاروخين جرى اعتراضهما فوق البحر، لكن ثلاثة ضربت أهدافا زراعية.

وتابع المتحدث على تيليغرام: إن الضربة لم تسفر عن سقوط مصابين، مشيرا إلى أن خبراء متفجرات ومحققين يعملون في موقع الضربة في مخزن الحبوب.
 
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