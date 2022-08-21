انتشال 5 جثث لمحاصري "قطارة كربلاء"

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تواصل فرق الدفاع المدني في العراق أعمالها لانتشال المحاصرين الأحياء – إن وُجدوا – تحت الانهيار الترابي الذي حصل في مزار ديني بمحافظة كربلاء، فيما أعلنت السلطات المختصة انتشال خمسة جثث لضحايا قضوا تحت الأنقاض.الحادثة وقعت مساء السبت، عندما كان عشرات الزوّار قرب الموقع الديني المعروف باسم "قطارة الإمام علي"، لتنهار صخور كبيرة، مع حصول فجوات أرضية، ما تسبب بسقوط عدد من الزوّار في الحفرة العميقة، وإصابة 4 آخرين.