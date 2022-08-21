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عربي-دولي

قمة عربية خماسية غداً في "العلمين" بمصر لبحث ملفات المنطقة

Lebanon 24
21-08-2022 | 14:30
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تشهد مدينة العلمين شمال مصر غداً الاثنين قمة عربية خماسية تجمع قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق، حسب ما ذكرته مصادر مصرية.

وقالت المصادر إن القمة تأتي بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول، بما يخدم العمل العربي المشترك ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.
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ومن المقرر أن تشهد القمة بحث ملف القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف المشروعات الاقتصادية المشتركة.

القضايا الدولية والأمن الإقليمي
يأتي هذا بينما استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطار العلمين صباح اليوم الأحد، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وعقد معه مباحثات ثنائية حول ملفات المنطقة.
وتناولت المباحثات تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية. وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.
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