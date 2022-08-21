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إثيوبيا تعلن استعدادها للملء الرابع لسد النهضة

Lebanon 24
21-08-2022 | 15:00
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أعلنت إدارة سد النهضة الإثيوبي، أنها تسعي لإتمام مشروع إنشاء سد النهضة في أقل من عامين، نافية وجود تشققات في سد السرج.

وأوضحت إدارة سد النهضة الإثيوبي اليوم الأحد، أن إثيوبيا تعمل على تشغيل باقي التوربينات في السد والاستعداد للملء الرابع.
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وأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان السلطات الإثيوبية انتهاء الملء الثالث لسد النهضة وتخزين كميات تصل إلى 22 مليار متر مكعب وتمرير المياه عبر الممر الأوسط للسد.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن مستوى ارتفاع السد وصل إلى 600 متر"، مضيفاً: "سنقوم ببيع الكهرباء لدول الجوار لتحقيق تنمية مشتركة.
 
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