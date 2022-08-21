في ذكرى مأساة الغوطة.. واشنطن تجدد التزامها بمحاسبة المسؤولين

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جددت الولايات المتحدة، الأحد، إدانتها استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان في العالم، مع الذكرى التاسعة لقصف النظام السوري منطقة الغوطة بدمشق بالسلاح الكيماوي، مؤكدة التزامها بمحاسبة مرتكبيه.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان: "اليوم نتذكر مع استمرار الرعب هذا الحادث المأساوي، ونكرم الضحايا والناجين من هجوم الغوطة والعديد من الهجمات الكيماوية الأخرى التي نقدر أن نظام الأسد شنها".وأكد برايس أن الولايات المتحد تدين "بأشد العبارات الممكنة أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان، ومن قبل أي شخص، وتحت أي ظرف من الظروف".وقال: "لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تستخدم جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الهجمات".