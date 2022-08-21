Advertisement

عربي-دولي

في ذكرى مأساة الغوطة.. واشنطن تجدد التزامها بمحاسبة المسؤولين

Lebanon 24
21-08-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-982862-637967088064844030.jpg
Doc-P-982862-637967088064844030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جددت الولايات المتحدة، الأحد، إدانتها استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان في العالم، مع الذكرى التاسعة لقصف النظام السوري منطقة الغوطة بدمشق بالسلاح الكيماوي، مؤكدة التزامها بمحاسبة مرتكبيه. 
Advertisement

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان: "اليوم نتذكر مع استمرار الرعب هذا الحادث المأساوي، ونكرم الضحايا والناجين من هجوم الغوطة والعديد من الهجمات الكيماوية الأخرى التي نقدر أن نظام الأسد شنها". 

وأكد برايس أن الولايات المتحد تدين "بأشد العبارات الممكنة أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان، ومن قبل أي شخص، وتحت أي ظرف من الظروف". 

وقال: "لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تستخدم جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الهجمات". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:37 | 2022-08-21
17:34 | 2022-08-21
17:26 | 2022-08-21
17:17 | 2022-08-21
16:30 | 2022-08-21
16:00 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website