Advertisement

عربي-دولي

تطمينات أميركية لإسرائيل تسبق إحياء الاتفاق النووي الإيراني

Lebanon 24
21-08-2022 | 17:17
A-
A+
Doc-P-982909-637967244128472012.jpeg
Doc-P-982909-637967244128472012.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسعى إدارة الرئيس الأميركي الديموقراطي جو بايدن إلى احتواء غضب وقلق إسرائيل، تمهيداً لوضع اللمسات الأخيرة على إحياء الاتفاق النووي الإيراني، في حين أطلق رئيس هيئة الطاقة الإيرانية محمد إسلامي تصريحات مثيرة بشأن علاقة دورة الوقود الذري وإمكانية استخدامها في تطوير قنبلة نووية.
Advertisement
كشف موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تحاول طمأنة السلطات الإسرائيلية بشأن ما سمّاها "صفقة ذرية" محتملة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه إدارة سلفه دونالد ترامب عام 2018.
وذكر الموقع الأميركي أن الولايات المتحدة لم تقدّم تنازلات لإيران بشأن الاتفاق النووي، وكذلك لم تفعل إيران ذلك، مشيراً إلى أن الاتفاق قد يكون أقرب مما كان عليه قبل أسبوعين.
ووفق الموقع، أكد مسؤولو البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، للإسرائيليين أن "الولايات المتحدة لم تقدّم تنازلات لإيران، والعكس صحيح".
وأفاد مصدر لأكسيوس بأنه قد يكون الاتفاق أقرب مما كان عليه قبل أسبوعين، لكن النتيجة لا تزال غير مؤكدة، وعلى أي حال، لا يبدو أنها وشيكة.
وجاء ذلك في وقت أبدت مصادر إسرائيلية قلقها للغاية حول حقيقة إجراء المفاوضات بين إيران ومجموعة "4+1" وإيران بمشاركة غير مباشرة من إدارة بايدن لبحث وضع اللمسات الأخيرة على تفاهم لإحياء صفقة 2015 التي تقيد طموح الجمهورية الإسلامية النووي مقابل تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
ومن المقرر أن تستضيف واشنطن، غداً، اجتماعاً بين رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولات، ومستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان.
ووفق "أكسيوس"، لا تنوي الدولة العبرية الدخول في مواجهة علنية مع الولايات المتحدة، كما فعلت عام 2015، عند إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، للحفاظ على العلاقات مع إدارة بايدن وعدم تكرار خطأ رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-08-22
01:30 | 2022-08-22
01:00 | 2022-08-22
00:30 | 2022-08-22
00:00 | 2022-08-22
23:30 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website