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عربي-دولي

أوكرانيا تنتظر هجوماً وحشياً

Lebanon 24
21-08-2022 | 17:26
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نشرت روسيا صواريخ "كينغال" (الخنجر) التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بثلاث مرات، في أوكرانيا، في وقت طالب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتوخي الحذر خلال الاحتفال بمرور 31 عاما على الاستقلال عن الحكم السوفياتي.
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مع تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا قد تقوم بشيء على قدر خاص من الوحشية هذا الأسبوع، عشية الاحتفال بعيد الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي، أعلنت موسكو أمس أنها نشرت صواريخ كينغال (الخنجر)، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بثلاث مرات، في أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الصواريخ أثبتت فعاليتها في إصابة أهداف عالية القيمة، مشيرا إلى أنه لا مثيل لها، ويكاد يكون من المستحيل إسقاطها أثناء تحليقها. واستخدمت روسيا نظام "كينغال" للمرة الأولى في أوكرانيا بعد شهر من إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أراضي جارتها، وضربت مستودعا كبيرا للأسلحة في منطقة إيفانو فرانكيفسك، غرب أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس الماضي، أنها نقلت تمركز 3 طائرات حربية من طراز "ميغ 31 إي" مزودة بصواريخ "كينغال" إلى منطقة كالينينغراد، وهي منطقة ساحلية روسية على بحر البلطيق تقع بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، أكد شويغو أن تحقيق عزل بلاده عن العالم «أمر مستحيل عمليا، لأنها أكبر دولة نووية، وأكبر دولة من حيث المساحة. إنها البلد ذو العلم المتقدم، والصناعة المتطورة إلى حد ما، والمجمع الصناعي العسكري».
المصدر: الجريدة الكويتية
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